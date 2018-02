publié le 19/02/2018 à 15:47

Le premier événement immanquable à venir est le concert de DJ Snake à l'AccorHotels Arena, le 24 février prochain. La veille il ouvrira un pop-up store Pardon My French à Paris. Deux rendez-vous à noter pour les fans du DJ français.



Don Diablo sera en tournée européenne à partir du 7 mars. Le producteur passera par Paris, il mixera aux Etoiles le 17 mars. Le plus de sa tournée ? Tous les revenus seront versés à une association dont il est ambassadeur.

Un peu plus tard dans l'année, le 27 avril, les plus grands DJs de la planète seront réunis à l'AccorHotels Arena à l'occasion de Fun Radio Ibiza Experience. Armin van Buuren, Kungs, Martin Solveig, Don Diablo, 4 premiers noms ont déjà été annoncés, d'autres sont à venir.





L'EMF se déroulera du 12 au 14 juillet à Port Barcares. Un événement rassemblant de nombreux artistes internationaux.





Du 20 au 22 et du 27 au 29 juillet le plus grand festival électro du monde réouvrira ses portes : Tomorrowland. Axwell /\ Ingrosso, Hardwell, Don Diablo, Oliver Heldens, Tiësto, Nicki Romero, Yellow Claw et de nombreux autres DJs seront présents. Retrouvez tout le line-up ici.



Au même moment, en France aura lieu Lollapalooza. Du 21 au 22 juillet l’hippodrome de Longchamp sera transformé pour accueillir des festivaliers venus applaudir Diplo, Dillon Francis ou encore Zara Lazsson.