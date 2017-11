publié le 06/11/2017 à 17:48

L'Electrobeach Music Festival revient pour une édition 2018 et promet, encore une fois, de belles surprises. Le festival aura lieu le 12, 13 et 14 juillet 2018 à Port Barcares. Vous avez été des milliers cette année à participer à cet événement incontournable regroupant les plus grands DJs du monde.



Avant de pouvoir visionner l'aftermovie 2017 dans son intégralité, l'EMF vous propose le 9 novembre prochain dès 18h d'acheter les premières places à un prix attractif. Si vous souhaitez en bénéficier il va falloir être très rapide, l'an dernier elles sont parties en quelques heures seulement.

L'édition 2017 a été un grand succès. Elle a été marquée par des moments forts. On se souvient notamment de Martin Solveig faisant chanter la Marseillaise à la foule alors que le patrouille de France survolait le lieu de l'événement. La venue surprise de DJ Snake a été aussi un des temps forts de cette édition.