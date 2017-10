publié le 03/10/2017 à 18:45

Les derniers événements climatiques à Porto Rico, aux Antilles et à Miami ont dévasté de nombreux paysages et causé la misère de milliers de personnes. Beyoncé a souhaité venir en aide aux sinistrés. Pour se faire elle a revisité le titre le plus en vogue du moment : Mi Gente de J.Balvin. Toutes les recettes de cette deuxième version seront reversées aux victimes.



Beyoncé a rajouté sa voix sur le morceau et le résultat est original et très réussi. Elle chante même un bout du refrain en français : "C'est comme ci, c'est comme ça, ma chérie..." Le clip résulte d'une compilation de vidéos de personnes ayant dansé sur ce morceau. On aperçoit notamment Martin Garrix et David Guetta et des mannequins se déhanchant sur un yacht en compagnie de ce dernier. Un petit film qui nous met de bonne humeur et une très belle initiative de la part de Beyoncé, que demander de mieux ?