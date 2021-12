Bad Bunny, Anitta : découvrez les artistes latinos les plus populaires sur Twitter en 2021

Toutes les applications publient actuellement les artistes les plus écoutés de l'année. Twitter vient de donner son classement des artistes latinos les plus mentionnés sur sa plateforme. C'est Anitta qui arrive en tête, devant Bad Bunny et Pabllo Vittar. Âgée de 28 ans, Anitta remporte donc la couronne grâce à ses excellents titres cette année, comme Girl From Rio ou plus récemment Faking Love avec Saweetie. La chanteuse a également pris part à de nombreux événements mondiaux comme le Met Gala où elle était entourée de stars telles que Sean Paul. Anitta a même fait son entrée dans le célèbre musée Madame Tussauds de New York. En 2022, la Brésilienne dévoilera son album particulièrement attendu.

Quant à Bad Bunny, ce n'est pas une surprise tant son tube Dakiti a fait bouger la planète entière en début d'année. Il a même récemment recréé la chorégraphie de la Macarena sur TikTok, était présent dans le casting de Narcos: Mexico sur Netflix et a été élu artiste le plus écouté en streaming. Lui aussi prévoit de dévoiler un album en 2022. Bref, la musique latino se porte particulièrement bien et s'exporte désormais jusqu'en France grâce à Fun Radio.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !