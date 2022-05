Bad Bunny : comment la star latino a explosé le record de Drake

L'été approche, les morceaux que vous allez entendre partout durant vos vacances sont en préparation dès maintenant. Et il se pourrait bien que Bad Bunny vous accompagne sous le soleil. Son album Un Verano Sin Ti est un véritable succès et a battu de nombreux records sur les plateformes de streaming dès sa publication.

Un Verano Sin Ti est déjà le quatrième album de Bad Bunny et est devenu l'opus le plus écouté de la planète 24 heures après sa sortie. En une seule journée, les 23 titres de l'album ont été écoutés par 183,2 millions de personnes. Jamais un artiste n'avait dépassé ce total depuis Drake et ses 176 millions.

Les 23 morceaux de l'album sont entrés dans le top 30 des écoutes mondiales et 9 d'entre elles figurent dans le top 10. Pour couronner le tout, près d'un demi-million de personnes étaient connectés en ligne une heure avant la sortie de Un Verano Si Ti pour ne pas manquer cet événement.

Bad Bunny est un phénomène mondial et le premier tube de cet album, Moscow Mule, qui dépasse déjà les 30 millions de vues sur YouTube, est entré en playlist sur Fun Radio.

