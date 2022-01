La presse musicale n'en parle pas encore, mais le prochain track de David Guetta pourrait arriver en tête des classements au printemps. Ce jeudi 20 janvier, le numéro 1 du Top 100 DJ Mag dévoilera Redrum en collaboration avec Sorana. Un extrait existe déjà sur les réseaux sociaux et rappelle deux des plus grands succès de Guetta, à savoir Dangerous et Flames.

Mais qui est Sorana qui va accompagner notre DJ international ? Originaire de Roumanie, cette jeune artiste a déjà travaillé avec David Guetta sur le tube Heartbreak Anthem, avec Galantis et Little Mix en 2021. Elle a également participé à l'écriture de Takeaway des Chainsmokers, OMG What's Happening d'Ava Max ou encore Lost Control d'Alan Walker. Il est désormais temps pour elle de dévoiler son premier single cette semaine avec donc David Guetta. Quoi de mieux pour lancer une carrière ?

