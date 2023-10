"Forza Motorsport" : un retour renversant

Il se dévoile enfin après de longues années d'attente (6 au total). Forza Motorsport, exclusivité Microsoft, revient sur console et PC dans un épisode intense qui a su indéniablement nous procurer de belles sensations. Il faut dire que le titre propose un gameplay solide, une réalisation époustouflante et un contenu ébouriffant.

Cet épisode, bien loin de l'aspect de Forza Horizon et de son monde ouvert, se concentre sur un jeu de course somme toute classique proposant de nombreux circuits et véhicules. Un retour aux fondamentaux qui fera plaisir aux fans de la franchise.

Forza Motorsport, sans l'appellation 8 (qui évoque donc un reboot de la licence), fait honneur aux jeux de simulation souvent rares sur la console de Microsoft. Le titre, développé par Turn 10 Studios, est un vrai régal pour les passionnés d'automobile.

Une véritable réussite visuelle

Ne tergiversons pas. Ce nouveau Forza Motorsport est une vraie réussite visuellement. Le jeu est très soigné et offre une réalisation digne des plus grands jeux et n'a clairement pas à rougir de ses concurrents (notamment Gran Turismo 7). Reflets sur la carrosserie, effets de lumière et de particule, détails de la météo évolutive (mention spéciale pour l'effet de pluie particulièrement saisissant). Les véhicules sont modélisés à la quasi perfection et les nombreux circuits restent très agréable à parcourir. Trois modes graphiques sont proposés pour profiter au maximum des capacités visuelles du jeu. Le 4K en 60 FPS est celui qui nous a le plus convaincu. Le moteur physique a de son côté été peaufiné, proposant ainsi un meilleur rendu et de meilleures sensations manette en main.

Un gameplay aux petits oignons

Une lettre d'amour aux fans de voitures. Forza Motorsport brille grâce à sa technique, mais aussi grâce à son gameplay. Le jeu de Turn 10 Studios est particulièrement accessible. Que vous soyez un habitué des jeux de course ou non, vous prendrez indéniablement du plaisir à piloter les véhicules sur les 20 tracés proposés (d'autres feront leur apparition plus tard par le biais de mises à jour). Les sensations de vitesse sont bel et bien présentes et procurent un plaisir d'une jouissance absolue. Le ressenti des véhicules, qu'ils soient lourd ou non, est beaucoup mieux travaillé que les précédents opus. C'est intuitif et le plaisir de jeu est instantané.

Forza Motorsport est bien le jeu de course ultime pour les fans d'automobile. Turn 10 Studios a pris soin de peaufiner avec minutie son jeu en proposant une réalisation soignée, d'un réalisme saisissant. Le but est ici clair : offrir une expérience de jeu complète aux fans de la licence. Nouveaux circuits, nouveaux véhicules et gameplay affiné pour un maximum de sensations manette en main. Xbox tient ici l'une de ses meilleures simulations automobiles ni plus ni moins. On regrettera seulement le manque de circuits proposés et le mode solo encore un peu timide - bien qu'addictif - pour un jeu de cette envergure.

Les plus :

- Visuellement impressionnant.

- Les nombreux véhicules.

- Le gameplay affiné.

- Les bruitages immersifs.

Les moins :

- Le contenu pas très innovant.

- Trop peu de circuits.

- Pas d'écran partagé pour jouer en multijoueur.

- L'obligation d'être connecté pour avancer dans le mode Carrière.