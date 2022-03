Grammy Awards 2022 : comment suivre la cérémonie musicale de l'année ?

La cérémonie des Grammy Awards se déroulera au MGM Grand Garden Arena. En France, il faudra se contenter de suivre l'événement en direct sur YouTube à partir de minuit 30 dans la nuit de dimanche à lundi 4 avril. La chaîne de télévision C Star rediffusera les Grammys le lundi 4 avril à 21h05. Au-delà de la remise des prix, plusieurs artistes performeront en live.

De nombreuses stars Fun Radio espèrent remporter leur Grammy Awards ce week-end. Justin Bieber et Doja Cat sont les grands champions de ces nominations. Le Canadien est sélectionné dans 8 catégories. Seul Jon Batiste, connu dans le monde du jazz et nommé à 11 reprises, fait mieux. David Guetta et Afrojack ont été, eux, nommés pour obtenir le prix du meilleur enregistrement électro de 2021 avec Hero, tout comme Tiësto et son tube The Business.

Les Major Lazer (Music Is The Weapon Reloaded) et Marshmello (Shockwave) sont, eux, nommés pour le trophée du meilleur album électro. Les artistes latinos ne sont pas en reste. Rauw Alejandro, Bad Bunny, J. Balvin et Karol G sont en compétition pour le meilleur album urbain-latino de l'année. En revanche, aucune trace de The Weeknd, en conflit ouvert avec la direction des Grammys.

