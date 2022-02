The Weeknd : 3 infos à savoir sur la star canadienne qui fête ses 32 ans

Depuis le début de l'année 2022, The Weeknd fait parler de lui avec la sortie de son album Dawn FM. Il est, d'ailleurs, devenu l'artiste le plus écouté sur les plateformes de streaming et va prochainement lancer une tournée des stades avec le After Hours Til Dawn 2022.

Notre émission de 16h à 19h, Le Studio Fun Radio, vous a proposé d'en savoir plus sur Abel Makkonen Tesfaye dans sa rubrique "3 trucs à savoir sur...". The Weeknd a dévoilé récemment son nouveau disque, une vraie pépite. Baptisé Dawn FM, celui-ci est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.

Un disque fermement attendu par les fans du chanteur canadien. Dessus, on retrouve plusieurs collaborations avec de grands artistes internationaux. Quincy Jones, Tyler, The Creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never, ou bien encore Jim Carrey figure dans les crédits de l'album.

Pourquoi The Weeknd ?

Ses parents ont quitté l'Éthiopie pour le Canada dans les années 80. Le petit Abel a vécu à Toronto jusqu'à ses 21 ans. Mais adolescent, il a décidé d'abandonner le lycée et a quitté la maison de son enfance un week-end. Lorsqu'il s'est lancé dans la musique, il a donc choisi un pseudo qui lui parlait : The Weekend. Mais ce nom était déjà pris par un groupe de chez lui et a donc décidé de supprimer le E.

Un ancien prisonnier

Avant d'être reconnu dans le monde entier, The Weeknd a déjà fait de la prison. Il en parle très rarement et peu de monde le savent. D'ailleurs, on ne connaît pas vraiment la raison exacte. La seule fois où il a évoqué ce moment sombre de sa vie, c'était lors d'une interview pour The Guardian où il a raconté s'être disputé avec la police et qu'il avait fini au poste pendant plusieurs nuits. The Weeknd a précisé que son acte avait été assez grave pour qu'il cherche à se ressaisir.

Les DJs français et lui, une histoire d'amour

The Weeknd a sorti deux collaborations avec les Daft Punk, qui sont restées dans l'histoire de la musique : Starboy et I Feel it Coming. Mais ce n'est pas tout. Le Canadien a également travaillé à trois reprises avec Gesaffelstein, né à Lyon, et une fois avec Kavinsky. D'ailleurs, les deux sortiront un nouveau titre ensemble en 2022.

