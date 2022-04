Grammy Awards 2022 : Doja Cat, Black Coffee... Quelles stars ont été couronnées ?

Une 64e cérémonie triomphante pour de nombreux artistes. Chaque année, la prestigieuse cérémonie américaine désigne les stars de la chanson qui ont été les plus marquantes ces douze derniers mois. Tous les styles y sont récompensés. Pop, rock, rap, latino... Un medley assez large qui vise à couronner tout le monde.

Cette année 2022 a été marquée par le sacre de la chanteuse Olivia Rodrigo repartie avec 2 prix (révélation de l'année, meilleur album de pop vocal). Celle que l'on voit comme étant la nouvelle sensation pop, à seulement 19 ans, s'est imposée face aux rappeurs Saweetie and The Kid Laroi.

Du côté des artistes Fun Radio, on note la belle performance de Doja Cat. Celle qui annonçait il y a peu l'arrêt de sa carrière, s'est vue être récompensée du trophée de la meilleure prestation pop en duo pour le morceau Kiss Me More avec SZA. Du côté électro, on note le sacre de Black Coffee avec son album Subconsciously, meilleur album Dance-Electro.



Le palmarès complet :



- Meilleure performance pop en solo :

Drivers License - Olivia Rodrigo

- Meilleur album de musique du monde :

Mother Nature - Angélique Kidjo

- Meilleur clip vidéo :

Freedom - Jon Batiste

- Album de l’année :

We Are - Jon Batiste

- Enregistrement de l’année, attribué pour la performance globale d’un titre :

Leave The Door Open - Silk Sonic

- Chanson de l’année, attribuée aux auteurs et compositeurs :

Leave The Door Open - Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II & Bruno Mars, auteurs (Silk Sonic)

- Révélation de l’année :

Olivia Rodrigo

- Meilleur album Dance-Electro :

Subconsciously - Black Coffee

- Meilleur clip vidéo :

Freedom - Jon Batiste

- Meilleur album de rap :

Call Me If You Get Lost - Tyler, The Creator

- Meilleure performance de rap :

Family Ties - Baby Keem Featuring Kendrick Lamar

- Meilleur album de rock :

Medicine At Midnight - Foo Fighters

- Meilleur album de pop vocale :

Sour - Olivia Rodrigo