"Gran Turismo 7" : Major Lazer et Rosalía sur l'album officiel du jeu de PlayStation

Après une attente longue de dix ans, un nouveau jeu Gran Turismo va être dévoilé le 4 mars 2022 et sera disponible sur PlayStation 5 et 4. Un événement qui va ravir les fans de simulation automobile. Il faut dire que la franchise japonaise est l'une des plus connues au monde.

Grâce à un système de jeu particulièrement réaliste, le jeu de course de Polyphony Digital s'apprête à faire un retour très remarqué. Présenté lors d'un State of Play exceptionnel, le 2 février, le titre a eu de quoi impressionner. Terriblement beau, immersif et gorgé de nouveaux véhicules, Sony compte bien mettre à mal son concurrent Forza Horizon 5.

En parallèle, un album complet appelé Find Your Line (Official Music from Gran Turismo 7) sera dévoilé en tant que bande-son du jeu. On y retrouvera les Major Lazer en compagnie de la chanteuse belge Lous and the Yakuza. Rosalía, la star latino, sera également de la partie, ainsi que Jawsh685, connu pour Savage Love avec Jason Derulo.

Le tracklist complète de l'album :

The FaNaTix : Vroom feat. Idris Elba, Davido, Koffee, Moelogo, Lil TJay

Bring Me the Horizon : Moon Over the Castle

Major Lazer : I Don’t Care feat. Lous and the Yakuza

Nothing But Thieves : Life’s Coming in Slow

Kim Dracula : Unstoppable

Rosalia : BIZCOCHITO

Disciples : Squad feat. GoldLink

London Grammar : Baby It’s You (George Fitzgerald Remix)

Jawsh685 : Drift

