JEU CONCOURS - Le son de la semaine : tentez de vivre l'expérience Tomorrowland avec Fun Radio

Un cadeau unique. Fun Radio vous offre la possibilité de partir vivre une expérience ultime : celle de Tomorrowland. Le plus grand festival électro de la planète se déroulera dans la commune de Boom, du 21 au 23 juillet pour le premier week-end, et du 28 au 30 juillet pour le second week-end.



Pour prétendre à cela, rien de plus simple. Il vous suffit d'écouter chaque jour l'antenne de Fun Radio. Une fois que vous entendez le titre On & On, d'Armin van Buuren envoyez FUN au 74 900 (0,75€/SMS). Rendez-vous entre 16h et 19h pour connaître le nom du gagnant. N'oubliez pas, le son de la semaine peut tomber à tout moment... seulement sur Fun Radio.