Kungs dans le clip vidéo de "Never Going Home"

Quelle chanson va ambiancer nos vacances ? Chaque année, depuis des lustres, les artistes donnent leur maximum afin de nous faire danser tout l'été sur des titres qui n'ont de cesse d'être diffusés en radio ou à la télé. Souvenez-vous, en 2020, le groupe de will.i.am, The Black Eyed Peas, avait enflammé la saison estivale avec le tube Mamacita, un succès indéniable qui cumule actuellement plus de 280 millions de vues sur YouTube.

Pour cette année 2021, de nombreux morceaux ont déjà émergé, leur laissant une chance de s'engouffrer dans la brèche des tubes de cet été. Qu'il s'agisse de Justin Bieber avec son tendre Peaches, de DJ Snake et son entraînant duo avec Selena Gomez Selfish Love, de Calvin Harris et son énergique By Your Side qu'il partage avec le chanteur Tom Grennan, ou bien encore de Kungs et son très festif Never Going Home, découvrez les tubes de cet été, actuellement en playlist sur Fun Radio, qui vont agiter vos vacances en bord de mer.

J. Balvin, Skrillex - "In Da Getto"

Un morceau détonnant. L'association entre les deux artistes s'imbrique parfaitement bien et étonne par son rythme très soutenu. Il est à noter que le morceau est en fait une reprise de David Morales & Bad Yard Club Feat. Crystal Waters, In De Ghetto, chanson sortie en 1993. De quoi donner envie à la nouvelle génération de découvrir cette pépite sous une nouvelle forme.

Calvin Harris - "By Your Side" ft. Tom Grennan

Un titre parfait pour cet été. Le DJ écossais, longtemps absent des platines, livre ici un morceau très électrique sur lequel apparaît le chanteur britannique Tom Grennan. Une association parfaite en cette période estivale.

DJ Snake & Selena Gomez - "Selfish Love"

Après le succès dithyrambique de Taki Taki, les deux artistes remettent ça dans une chanson enivrante qui sent bon les vacances d'été. La chanson, très rythmée, a beaucoup d'allure. On retrouve la patte si particulière du DJ français avec ses mélanges de voix électro et ses mélodies harmonieuses dont seul lui a le secret. Le tout accompagné par la sublime voix de la chanteuse américaine dans un refrain surprenant avec une touche de saxophone. Nul doute sur le fait que le titre réussira à conquérir les fans du DJ qui se languissaient de découvrir ce nouveau tube en puissance qui a toutes les qualités pour s'inscrire comme LA chanson incontournable de cet été

Kungs - "Never Going Home"

Un tube en devenir à n'en pas douter qui sonne le retour de "la bamboche". Never Going Home est un morceau aux sonorités folles qui incite à se déhancher. Il faut dire que le titre de Valentin Brunel (son vrai nom, ndlr) est indéniablement celui du moment. Terriblement dansant et rythmé, il parvient instantanément à nous faire bouger. Une valeur sûre pour cet été.

Justin Bieber - "Peaches" ft. Daniel Caesar, Giveon

Une douceur absolue. Peaches fait partie de ces titres qu'il est bon d'écouter au bord de la piscine ou bien en voiture sur la route des vacances. Justin Bieber est devenir maître en la matière de surprendre ses fans en se renouvelant constamment dans sa musique. Dans ce morceau, disponible dans son dernier album Justice, paru en mars 2021, l'artiste canadien livre une performance quasi romantique avec la puissance des voix de Daniel Caesar et Giveon. Assurément un très bon cru pour cet été.

Major Lazer - "Titans" (feat. Sia & Labrinth)

Une musique folle. La puissante voix de Sia nous transporte instantanément dans ce mariage musical avec le groupe Major Lazer. Avec le timbre de voix si particulier et envoûtant de la chanteuse australienne, Titans risque bien de faire partie de vos morceaux préférés du moment.

Doja Cat - Kiss Me More ft. SZA

Vous cherchez un morceau "chill" [détente, ndlr] pour cet été ? Kiss Me More est fait pour vous. Doja Cat est l'une des artistes du moment. Celle qui bénéficie d'une force de frappe conséquente sur les réseaux sociaux (elle compte presque 13 millions d'abonnés sur Instagram) livre très souvent des morceaux efficaces. Avec SZA, la rappeuse américaine dévoile ici un titre frais à consommer cet été.

Tungevaag - "Ride With Me" (feat. Kid Ink)

Une chanson planante. Le DJ Martin Tungevaag et le rappeur Kid Ink unissent leur talent le temps d'un titre. Baptisé Ride With Me, celui-ci est inspiré de la musique Better Off Alone d'Alice DJ, morceau phare des années 90. Une revisite très clairement satisfaisante qui ne manquera pas d'égayer votre été.

Rauw Alejandro - "Todo de Ti"

Rauw Alejandro fait partie des nouveaux artistes latinos à la popularité florissante tant sa musique fédère. Des morceaux doux, parfois rythmés, et un poil dansants font de lui un chanteur significatif en Amérique latine. Son titre Todo de Ti, extrait de son deuxième album Vice-versa, paru le 25 juin 2021, s'est inscrit comme l'une des belles réussites musicales de cet été puisqu'il s'est hissé dans le top single de plusieurs pays : Espagne, Mexique, Colombie, Chili, Pérou et bien d'autres.

Becky Hill, David Guetta - "Remember"

Un morceau rayonnant. Remember est l'une des plus belles réussites de cet été. Il faut dire qu'avec David Guetta les déceptions sont très rares et une fois de plus le DJ français confirme son statut de star internationale des platines en livrant un excellent titre avec la chanteuse et compositrice anglaise Beky Hill.

POLO & PAN - "Ani Kuni"

Des chants envoûtants, une mélodie prenante, et une production soignée. Voilà l'un des beaux succès de cet été. Le groupe français Polo & Pan signe un titre majeur pour les vacances qui vous fera voyager à coup sûr.

SHOUSE - "Love Tonigh"

Sorti en 2017, le morceau de Shouse connaît une nouvelle vie depuis le 12 juin 2021 grâce à David Guetta. Le meilleur DJ du monde a livré un remix du titre du célèbre groupe australien. Pour celles et ceux qui n'ont jamais écouté cette musique, c'est le moment idéal pour la découvrir.

Justin Wellington - "Iko Iko (My Bestie)" feat. Small Jam

Un tube d'une efficacité folle. Un refrain entêtant et une mélodie harmonieuse. Avec Iko Iko (My Bestie), Justin Wellington signe le succès de l'été. Sortie initialement en mars 2017, cette reprise de la chanson originale de The Belle Stars notamment entendue dans le film Rain Man (1989) avec Dustin Hoffman et Tom Cruise, connaît un très large succès en cette année 2021 grâce à TikTok. Les vidéos d'internautes ont explosé sur le réseau social chinois. Un doux mélange de reggae, zouk, reggaeton et hip-hop ont fait de ce titre l'incontournable de cet été.