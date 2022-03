Maeva Ghennam et Greg ("Les Marseillais") règlent leurs comptes sur Fun Radio

Après une énième séparation, Maeva Ghennam et Greg (surnommé Bebew), candidats emblématiques des Marseillais, se retrouvent face à face pour exprimer leur sentiment. C'est sur l'antenne de Fun Radio que les deux anciens amoureux ont pris le temps d'échanger sur leur relation tumultueuse. Souvenez-vous, de retour du tournage de la nouvelle saison des Marseillais, enregistrée en décembre 2021, Greg nous confiait s'être remis en couple avec la jeune femme. "J'ai envie de prendre mon temps avec Maeva Ghennam. Mais bien sûr que c'est la femme de ma vie. J'ai envie de me marier avec elle et faire des enfants", avait-il dit au micro de Fun Radio.

Quelques jours plus tard, le discours est tout autre. En effet, les deux candidats de l'émission de W9 ont dévoilé sur les réseaux sociaux de façon très explicite ne plus être ensemble. Interrogés par nos auditeurs et auditrices sur leur relation, Maeva et Greg ont tenu à s'expliquer. "On a besoin de se retrouver. On a des torts partagés et on a plein de choses à régler tous les deux", a dévoilé la jeune influenceuse. "Avec Maeva c'est compliqué. Ça fait quatre ans que c'est compliqué. La distance n'est pas facile à gérer (Maeva habite à Dubaï et Greg à Marseille). Les relations à distance c'est déjà difficile à gérer, mais une relation à distance avec Maeva c'est encore dix fois plus compliqué. Je ne sais pas ce qui est possible ou non avec elle", a exprimé Greg de son côté.

Plus loin, les deux anciens amants se sont promis de clarifier la situation en privé au restaurant. "Je l'inviterai, il n'y a pas de problème. Moi, Greg s'est le seul mec que je ne michetonnerai jamais", s'est amusé Maeva.