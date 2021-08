Test de "The Legend of Zelda : Skyward Sword HD" : une version améliorée convaincante

"The Legend of Zelda : Skyward Sword hd"

Link revient plus en forme que jamais. Alors que bon nombre de joueurs et joueuses s'impatientent de découvrir la suite des aventures du personnage à la tunique verte dans Sequel to The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Nintendo les fait patienter avec une mise en bouche savoureuse d'un titre remis au goût du jour qui, lors de sa sortie initiale en novembre 2011, avait déjà convaincu le public. Un très bon timing de la part de la firme japonaise puisque cette année 2021, les 35 ans de la célère franchise sont célébrés.

The Legend of Zelda : Skyward Sword revient donc dans une version HD avec comme principal atout un rafraichissement visuel. Plus beau et plus fluide, le titre de Shigeru Miyamoto (créateur des franchises Super Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong) se veut offrir une meilleure expérience de jeu aux gamers. Le pari est-il pour autant réussi ?

Un meilleur rendu visuel pour une expérience de jeu plus immersive

On vous le disait juste au-dessus, mais l'attrait principal de cette version Switch est indéniablement son aspect visuel. Grâce aux performances de la console hybride, le titre nous apparaît plus agréable visuellement. Les traits des personnages sont plus fins, les décors plus détaillés, et les couleurs plus chatoyantes. De quoi nous plonger de la meilleure des façons qui soit dans ce ciel bleu azur qui surplombe notre jeune aventurier Link.

La direction artistique (sorte de croisement entre un dessin animé et une peinture aquarelle) du titre était déjà très belle en 2011. Elle se voit aujourd'hui améliorée. Les couleurs, parfaitement bien choisies, donnent beaucoup de vie au jeu qui tourne en 60 FPS de façon très fluide. Malgré quelques imperfections techniques liées à ses dix ans d'existence, The Legend of Zelda : Skyward Sword HD parvient à étonner. On se surprend à rester statique devant certains décors enchanteurs.

Un gameplay mieux optimisé malgré quelques imperfections

Si ce Zelda a su se faire remarquer lors de sa sortie en novembre 2011, c'est aussi et surtout grâce à son système de gameplay novateur pour l'époque. En effet, celui-ci utilisait les capacités de la Wiimote et du motion gaming. Un aspect conservé dans ce portage HD, mais pas obligatoire. Certains fans de la série s'étaient plaints d'une maniabilité bien trop complexe sur la Wii. Et pour cause, la détection de mouvement était assez approximative.

Dans cette version Switch, le choix vous est donné. Il vous est possible d'utiliser soit le Joy-Con de façon détachée (détection de mouvement) ou soit la manette (de façon stable/fixe). Et force est de constater que la maniabilité au Joy-Con, et ce malgré une volonté sincère de réajuster l'expérience de jeu du titre originel, reste éprouvante par moment avec un Link que l'on a tendance à perdre avec le système de gestion de caméra assez déboussolant par moment.

Côté manette, le tout reste évidemment plus agréable malgré une action très inhabituelle dans la gestion de la caméra. Il faut en effet rester appuyé la gâchette L à chaque envie de changer d'angle de vue. Un coup de main à prendre qui une fois assimilé vous permettra de maîtriser pleinement Link et ses déplacements.

Un univers inchangé qui fonctionne à merveille en HD

S'il y a bien une chose qu'il est difficilement possible de remettre en question dans la série des Zelda, c'est bien l'univers. Comme souvent, Nintendo parvient à convaincre sans grande difficulté. Les donjons sont toujours aussi bien travaillés et recèlent de détails. Parfaitement construits, ils bénéficient d'énigmes toujours aussi captivantes et bien pensées.



Dans le ciel ou sur terre, l'aventure proposée par Nintendo ravie manette en main. The Legend of Zelda : Skyward Sword HD s'adresse à tous les gamers n'ayant pas eu l'occasion de jouer au titre lors de sa sortie sur Nintendo Wii. Plus joli, mieux optimisé, le jeu est indéniablement un indispensable de la Switch. Pourtant boudé et critiqué par les joueurs et joueuses en 2011, il arrive aujourd'hui à s'imposer comme l'un des meilleurs épisodes de la série grâce à une épopée marquante.