Pokémon Go Fest 2021 : une expérience unique à découvrir cet été

Que vous soyez en région parisienne ou aux quatre coins de la France, le pays regorge de bois et forêts parcourus de sentiers de marche et d’opportunités de s’évader en pleine nature.

Le jeu vidéo mobile de Niantic célèbre ses cinq ans d'existence. Souvenez-vous, en juillet 2016, le raz-de-marée Pokémon Go emporte avec lui des millions d'utilisateurs et utilisatrices à travers le monde. Un principe simple de capture de Pokémon en réalité augmentée avec un smartphone rend le jeu immédiatement addictif et de ce fait incontournable. Les joueurs peuvent arpenter les rues du monde entier afin de capturer, échanger et combattre les créatures les plus folles de la célèbre licence de Nintendo. Un rêve devenu en quelque sorte réalité.

Grâce à la caméra et aux fonctions de géolocalisation du smartphone couplées à une technologie de réalité augmentée, les dresseurs en herbe n'évoluent plus dans un univers fictif, mais dans leur véritable environnement (maison, parc, rue, etc...). Difficile donc de profiter pleinement du jeu avec quelques confinements à répétition et une pandémie mondiale abrupte qui a freiné de nombreux fans du principe. Malgré cela, le jeu mobile a su fédérer une communauté importante. En effet, selon Sensor Tower, le jeu vidéo a été téléchargé pas moins de 632 millions de fois, dont 487 millions via la plateforme Google Play.

Une belle performance qui a rapporté cinq milliards de dollars à Niantic depuis le lancement du jeu en 2016, soit un milliard de dollars par an. Dans cette idée de fédérer sa très large communauté, l'éditeur américain a donc décidé d’organiser le Pokémon Go Fest - mis en place depuis 2017 - un événement payant en ligne qui se déroulera sur deux jours, les 17 et 18 juillet prochains.

Pokémon Go Fest : une expérience unique

Afin de célébrer les 25 ans de la licence de Nintendo, mais aussi le cinquième anniversaire de Pokémon Go, le Go Fest 2021 se déroulera les 17 et 18 juillet. Un événement unique qui rassemble les fans des petites (et grosses) créatures de l'univers de Satoshi Tajiri, créateur de la licence Pokémon. Le but ? Mettre à l'honneur de nouveaux environnements (la Jungle, le Désert montagneux, la Plage et la Grotte) et de nouvelles fonctionnalités qui viendront enrichir l'expérience de jeu. Comptez 5,49e pour récupérer vos tickets et ainsi participer à cet événement qui s'annonce comme étant très réussi.