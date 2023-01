Rihanna : quand sortira son documentaire sur Amazon Prime ?

Six années de travail et 1200 heures d'images exclusives de la chanteuse. Le documentaire mettant en scène Rihanna devrait arriver prochainement. Peter Berg, en charge de la réalisation de ce projet ambitieux, s'est confié sur cette aventure.

"C'est fait et vendu, et Amazon est prêt. C'est une perfectionniste [Rihanna, ndlr], alors nous continuons de peaufiner. Cela fait six ans et demi que nous tournons, donc oui, c'est prêt à sortir. Nous attendons juste qu'elle dise: 'Ouais, faisons-le.' Je ne sais pas. Ce sera peut-être un projet de 10 ans", a-t-il confié à The Hollywood Reporter. Aucune date pour l'heure, mais le réalisateur reste optimiste. Pour rappel, ce documentaire mettra en lumière la vie intime de Rihanna devenue maman il y a peu.

Ses enregistrements en studio, sa manière de gérer sa marque Fenty Beauty by Rihanna, sa vie personnelle. "J’ai adoré cela - la regarder dans le studio, la voir transformer Fenty en cette entité d’un milliard de dollars et, maintenant, être une mère. C'était une expérience tellement enrichissante", a expliqué le réalisateur et producteur américain. Pour rappel, la chanteuse, revenue sur le devant de la scène musicale avec ses 2 titres (Lift Me Up et Born Again) pour le film Black Panther : Wakanda Forever, assurera le show lors de la mi-temps du Super Bowl le 12 février.