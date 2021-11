Test de "Battlefield 2042" : meilleur que "Call of Duty : Vanguard" ?

Comme FIFA et anciennement PES (devenu aujourd'hui eFootball), le duel entre Call of Duty et Battflefield s'établit à chaque fin d'année. Deux grosses sorties vidéoludiques à ne pas manquer pour les gamers du monde entier. Propulsé sur le champs de bataille afin de gagner la guerre, vous n'aurez qu'un seul objectif : faire un maximum de kill sans vous faire tuer par l'ennemi. Disponible en accès anticipé alors qu'il ne sort officiellement que ce vendredi 19 novembre, ce nouvel épisode de la licence d'Electronic Arts [éditeur du jeu, ndlr] se profile comme étant un excellent défouloir à partager avec ses amis, même si parfois discutable sur certains points.

Amputé d'une campagne solo cette année - EA ayant fait le choix de proposer seulement une expérience multijoueur - le jeu de guerre à la première personne a essuyé quelques critiques quant à ce nouvel axe choisi. Et pour cause, pour beaucoup de joueurs et joueuses cela passe difficilement puisque la campagne narrative, bien que courte, reste toujours un moment excitant à découvrir et parcourir. Capitaliser sur le mode multijoueur (très fourni, il faut bien l'avouer), est donc le maître-mot de ce Battlefield 2042.

Bien que très beau, le titre de DICE [les développeurs du jeu] peut-il malgré tout conquérir le cœur des gamers ? Après avoir passé plusieurs heures sur la version PlayStation 5, la rédaction numérique de funradio.fr vous dévoile les points positifs, mais également négatifs de ce nouvel opus.

Une explosion visuelle

Vous êtes prévenus, Battlefield 2042 compte bien vous étonner visuellement et encore plus que les précédentes années. Et pour cause, le moteur du jeu - le Frostbite Engine - a bénéficié de plusieurs améliorations faisant du jeu l'une des belles références visuelles de ces dernières années. Des effets d'explosions plus réalistes, une modélisation des personnages de meilleure qualité, et des conditions climatiques parfaitement retranscrites, tout est réuni pour vous embarquer de la meilleure des façons dans cet univers explosif.

Armes et autres véhicules sont particulièrement bien modélisés, tout comme les cartes dans lesquelles vous êtes propulsés. Le jeu tourne évidemment en 4K sans aucun problème. Manette en main (ou clavier souris si vous êtes sur PC), Battlefield 2042 apparaît comme très spectaculaire. Autre point, et non des moindres, l'aspect sonore du titre. C'est clairement l'un des points forts de cette expérience vidéoludique. Entendre les balles qui fusent, le bruit des explosions et l'intensité des véhicules sur la carte, est un petit bonheur si vous disposez d'un casque. Clairement bien au-dessus de Call of Duty : Vanguard de ce point de vue-là, il faut bien l'avouer.

Une pléthore de modes de jeu au profit d'une expérience en ligne solide

Si Battlefield 2042 brille de mille feux visuellement, il brille également de par son contenu très vaste. Les nombreux modes de jeu auront de quoi ravir les joueurs et joueuses du monde entier. Entre le All-Out Warfare, le Battelfield Hazard Zone et le Battefield Portal (notre coup de cœur), vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Partir à la conquête d'une zone avec vos amis, s'aventurer en territoire ennemi pour récolter des données avec vos alliés ou bien éliminer les adversaires avec votre escouade sur d'anciennes cartes de la licence (Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 et Battlefield 3) est un bonheur.

D'autant plus que ces modes se jouent sur de nouvelles maps (7 au total), extrêmement bien fichues. Chacune ayant sa propre spécificité. Elles sont variées et donc intéressantes à parcourir. Des tornades et autres tempêtes de sable pourront ainsi venir perturber vos parties. Soyez donc prudents lors de votre progression. S'affronter à 128 joueurs (uniquement disponible sur PS5, Xbox Series et PC) sur les cartes immenses est un petit régal. Même si parfois un peu brouillon, le jeu reste spectaculaire.

Contrairement à Call of Duty : Vanguard, Battelfield 2042 encourage à jouer avec ses amis. Un peu à la manière d'un Tom Clancy's Rainbow Six : Siege, il vous faut avancer avec parcimonie, de façon intelligente, pour ne pas succomber aux balles ennemies.

Meilleur que "Call of Duty : Vanguard" ?

Au final, que faut-il penser de ce nouvel épisode de Battlefield ? Est-il réussi ? Oui. Très clairement. Bien qu'amputé d'une aventure narrative, le jeu parvient à conquérir grâce à un solide multijoueur. Beau, varié, et appréciable à jouer, le titre de DICE fait partie des belles sorties de cette fin d'année 2021. Pour autant, est-il meilleur que son concurrent direct, Call of Duty : Vanguard ? Seul vous pourrez le savoir. Si vous cherchez un jeu de tir très nerveux dans lequel les sensations de jeu manette en main sont instantanées, le titre d'Activision s'avère être l'expérience la plus satisfaisante.



Si, à l'inverse, vous aimez parcourir d'immenses cartes avec d'innombrables véhicules (avions, chars, hélicoptères, voitures, etc...), et prendre votre temps afin d'aller débusquer des ennemis avec votre bande de potes, Battlefield se profile comme étant l'expérience qu'il vous faut. Très joli, très bien construit, et très agréable à jouer, ce nouvel opus de la célèbre franchise d'Electronic Arts fait partie des meilleurs épisodes de la saga.