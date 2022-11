Test de "PGA Tour 2K23" : un jeu de golf convaincant au swing quasi parfait

Chaque année (ou presque), c'est la même rengaine. Tous les développeurs mettent à jour leurs jeux de sport avec un nouvel épisode, souvent plus joli et plus riche en contenu. C'est ce que PGA Tour tente de faire avec son épisode 2023, qui ne manquera pas de séduire les plus sceptiques. 2K Games est devenu maître en la matière pour nous dévoiler des simulations sportives à la réalisation soignée et au gameplay addictif. Qu'il soit question de NBA 2K, de Top Spin (dont on attend le 5e volet avec impatience), ou de WWE 2K, chacun des titres dévoilés trouvent preneur au sein des fans. Et pour cause, les titres sont particulièrement réussis.

C'est donc avec confiance que PGA Tour 2K23 arrive. Que vous soyez ou non fan de jeu de golf, expérimenté ou novice, cet épisode arrivera à vous convaincre. La réalisation est propre, le contenu généreux et les parcours agréables à survoler. Force de cette nouvelle édition, on note l'apparition du golfeur le plus célèbre de la planète : Tiger Woods. L'ambition est donc claire et assumée. Offrir un jeu à la hauteur du sportif présent sur la jaquette. Le pari est-il pour autant réussi ?

Après avoir passé plusieurs heures sur la version PlayStation 5, Fun Radio vous dévoile son verdict sur cette nouvelle mouture de PGA Tour.

Une jouabilité exigeante, mais tellement prenante

Vous n'avez jamais posé les mains sur un jeu PGA Tour ? Pas de souci. La dernière production de 2K Games et HB Studios a de solides arguments pour vous faire succomber. Contrairement aux anciens épisodes, PGA Tour 2K23 vous offre la possibilité d'incarner 14 golfeurs professionnels, mais également deux basketteurs Stephen Curry et Michael Jordan (un joli clin d'œil assumé à la licence NBA 2K). De quoi vous donner envie de swinguer avec panache.

Si de prime abord le gameplay peut vous paraître comme étant complexe, vous allez au fur et à mesure prendre goût à maîtriser chaque coup, des plus puissants au plus doux. Tout cela est expliqué dans un didacticiel lors de votre première partie. Alors oui, il faudra se montrer patient puisque les premiers coups seront évidemment bien loin de vous satisfaire. Une fois ça passé, vous apprendrez à soigner tous les suivants. PGA Tour est une sorte d'ASMR qu'on apprécie de parcourir et qui nous procure un sentiment de détente particulièrement agréable. Patience et détermination sont les maîtres-mots.

Il vous faut choisir avec précision votre club de golf afin de jauger de la meilleure des façons qu'il soit vos coups. Autre point et pas des moindres, veillez à faire attention au vent. Son orientation ou bien encore sa force devront être étudiés avec précision pour livrer vos meilleurs coups. Ces derniers pourront être donnés avec élégance grâce au joystick droit de votre manette.

Un contenu généreux au service d'une réalisation solide

PGA Tour 2K23 vous propose de parcourir une vingtaine de terrains de golf. Tous ont leur particularité. Et si l'envie vous en dit, il vous est possible de créer votre propre tracé grâce à l'aide d'un mode dédié. Et côté mode de jeu, on note une multitude de modes à notre disposition comme le MyCarrer, le MyPlayer ou bien encore le mythique PGA Tour. De quoi passer d'innombrables heures à perfectionner votre jeu.

Si PGA Tour 2K23 brille de par ses modes de jeu, la simulation de golf brille également de par sa réalisation. Les joueurs et joueuses sont parfaitement bien modélisés. C'est beau, c'est propre et c'est crédible. Seul bémol, les terrains manquent un peu de vie et semblent par moments un poil éteints niveau ambiance. On aurait préféré un peu plus d'animations de ce côté-là. Autre point noir, l'apparition des microtransactions qui vient polluer l'expérience de jeu en déstabilisant l'équilibre entre les joueurs lors des matchs en ligne.

La simulation de golf ultime ?

Que vous soyez ou non fan de golf, PGA Tour 2K23 saura vous convaincre. Bénéficiant d'un contenu solide, d'un gameplay terriblement addictif et d'une réalisation soignée, le titre développé par HB Studios est une pure réussite et s'inscrit comme LA simulation de golf la plus aboutie à ce jour. Un jeu addictif qui occupera aisément vos soirées pendant un long moment.