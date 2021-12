VIDÉO - Ariana Grande, Jimmy Fallon et Megan Thee Stallion dévoilent un single de Noël

Tous les artistes créent désormais leur single de Noël. Après Ed Sheeran et Elton John, c'est autour d'un trio improbable de dévoiler le leur : Ariana Grande, Jimmy Fallon et Megan Thee Stallion. L'idée vient d'abord du célèbre animateur de télévision aux Etats-Unis, Jimmy Fallon, qui anime le Tonight Show. Alors que ce dernier enregistrait ce titre en solo dans un studio réputé de New-York durant l'été, plusieurs producteurs tombent dessus et lui proposent de recruter Ariana Grande et Megan Thee Stallion. C'est ainsi que It Was A… (Masked Christmas) est né.

En Français, cela donne C’était… Un Noël masqué. Il est donc question de pandémie dans ce titre où l'on peut entendre en Anglais : "C'était un Noël masqué, nous sommes restés dans la maison. Nous avons couvert notre nez et couvert notre bouche. Mais c'est Noël. Nous ferons la queue pour un rappel."

Les trois stars ont bien entendu travaillé le clip à la perfection avec tous les clichés de cette période : gros pulls, feu de cheminée, sapins, neige, cadeaux... et masques. Les millions de vues s'enchaînent depuis la sortie de la vidéo.