Pharaonic 2022 : Dimitri Vegas & Like Mike, The Avener... Les premiers noms dévoilés

La sixième édition du Pharaonic va bel et bien se dérouler le samedi 26 mars 2022 au Phare de Chambéry. Les trois premiers noms du line-up viennent d'être dévoilés. Dimitri Vegas & Like Mike seront les têtes d'affiche. Eux qui ont déjà été classés numéros 1 du Top 100 DJ Mag feront un arrêt au cœur des Alpes. Les deux belges ont l'habitude de retourner les plus grandes scènes du monde, grâce notamment à leur fameux Crowd Control.

Dans un autre style, mais tout aussi efficace, The Avener fera partie de cette belle soirée. Né à Nice, il s'est imposé comme une des figures françaises de l'électro avec plusieurs tubes comme Fade Out Lines ou encore Castle in The Snow. Un autre artiste bleu-blanc-rouge répondra présent en la personne de QQUN. Auteur, compositeur et interprète lyonnais, il a dévoilé son premier album en septembre dernier et a déjà assuré plusieurs premières parties de Gims. D’autres noms suivront dans les prochains jours.

Les billets pour l'édition du 21 mars 2020, qui avait dû être annulée, reste valable pour le 26 mars 2022. Les places restantes sont d'ores et déjà en vente au prix de 45 euros (79 euros en VIP) sur pharaonic.fr.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !