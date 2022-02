The Weeknd : une nouvelle collaboration arrive avec Kavinsky

The Weeknd n'est donc pas rassasié. Après avoir dévoilé son album Dawn FM, qui lui a permis de devenir l'artiste le plus écouté de ce début d'année 2022, le Canadien va bientôt collaborer avec Kavinsky. L'information a été donnée ce lundi 14 février dans notre émission Le Studio Fun Radio entre 16h et 19h. "Ça arrive bientôt, et c'est toujours un gars si gentil" a déclaré le DJ français au site NME.

The Weeknd et Kavinsky se connaissent depuis plusieurs années. En 2013 déjà, les deux avaient sorti Odd Look. "Mon ami Prince 85 me l'avait présenté. C'était l'un de ses collaborateurs et producteurs. Il se trouve que j'ai adoré sa voix quand je l'ai entendue, alors nous avons fait notre morceau ensemble à l'époque très facilement, très simplement. C'était bien avant qu'il ne devienne une énorme star" a précisé Kavinsky.

Quant à The Weeknd, son attachement aux DJs est immense puisque que sur son dernier album, Calvin Harris et la Swedish House Mafia ont produit deux titres. Sans oublier non plus que les Daft Punk et Gesaffelstein ont également travaillé avec Abel Makkonen Tesfaye. On a déjà hâte d'écouter ce titre.

