The Weeknd devient l'artiste le plus écouté sur Spotify grâce à son album "Dawn FM"

Et une récompense de plus ! The Weeknd a marqué de son empreinte ce début d'année en dévoilant Dawn FM, le cinquième album de sa carrière. Au cours des 31 premiers jours de 2022, le chanteur canadien a accumulé 1,2 milliard d'écoutes en streaming sur la plateforme Spotify. Il devient donc l'artiste le plus écouté du globe devant Bad Bunny, qui a été en tête du classement sur l'année 2021.

Cette réussite est amplement méritée pour The Weeknd. Les critiques ont été excellentes autour de Dawn FM, qui compte déjà plusieurs tubes avec Take My Breath et Sacrifice, le nouveau single produit par la Swedish House Mafia. Les comparaisons avec Michael Jackson se sont multipliées dans la presse ces dernières semaines.

Dans le reste du top 10, nous retrouvons d'autres artistes playlistés par Fun Radio comme Justin Bieber, Ed Sheeran ou encore Doja Cat.

Les 10 artistes les plus streamés en janvier 2022 :

1. The Weeknd : 1.2 milliard

2. Bad Bunny : 956M

3. Taylor Swift : 913M

4. BTS : 683M

5. Drake : 656M

6. Justin Bieber : 624M

7. Ed Sheeran : 608M

8. Juice WRLD : 553M

9. Lin Manuel : 515M

10. Doja Cat : 496M

