VIDÉO - DJ Snake : Découvrez la nouvelle version de "U Are My High" avec Future

En juillet 2021, DJ Snake avait dévoilé un remix du tube de Demon - You Are My High. Sans dénaturer le morceau original, le supporter du PSG avait rajouté sa touche pour donner une seconde jeunesse à ce morceau légendaire de l'électro. Tout au long de sa tournée estivale, Snake a mixé ce titre, pour le plus grand plaisir de ses fans. Ce vendredi 3 décembre, une nouvelle version a été dévoilée avec Future.

Né à Atlanta, Future est une immense star urbaine et a déjà travaillé dans sa carrière avec Drake, Chris Brown, J Balvin, Ariana Grande ou encore Calvin Harris. Nul doute que cette version de You Are My High sera écoutée des millions de voix partout dans la planète tant la communauté des deux artistes est grande.

En parallèle à cette sortie, William Grigahcine, le vrai nom de Snake, a créé l'événement en annonçant une soirée au Parc des Princes pour le samedi 11 juin 2022. Ce stade mythique n'avait plus accueilli de concert depuis plus de 10 ans. La billetterie est déjà ouverte et les places partent très vite.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !