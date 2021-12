VIDÉO - Sam Feldt et Rita Ora : découvrez "Follow Me", une collaboration de rêve

Alerte tube ! Follow Me, le titre de Sam Feldt et Rita Ora vient d'être dévoilé et a tout d'un morceau qui prendra une belle place dans votre playlist. En plein hiver, ce titre donne une sensation de chaleur et il est soutenu par Kygo, qui l'a sorti sur son propre label, Palm Tree Records. Pour l'anecdote, les paroles ont été co-écrites par Ella Henderson, connue pour être la voix de Hurricane, le dernier titre des Ofenbach.

Dans son communiqué de presse pour annoncer la sortie du son, Sam Feldt n'a pas caché son bonheur et sa fierté : "Travailler avec Rita était un rêve devenu réalité. Je suis fan de sa voix et de son travail depuis longtemps, donc j'aime le fait que nous ayons enfin pu faire une chanson ensemble. L'ensemble du processus, de l'écriture de la chanson au tournage du clip dans le désert californien, était tellement amusant."

Quant à Rita Ora, elle a l'habitude de travailler avec des DJs depuis le début de sa carrière. On se rappelle notamment de Lonely Together avec Avicii en 2017. "La musique électro a toujours eu une place spéciale dans mon cœur, donc pouvoir collaborer avec Sam Feldt a été fantastique. C'est une légende et ce fut un honneur" a-t-elle déclaré. Et c'est pour le plus grand bonheur de nos oreilles.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !