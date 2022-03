VIDÉOS - Kungs : avant la sortie de "Club Azur", découvrez ses 5 plus grands tubes

Quand un DJ français sort un album, c'est forcément un événement sur Fun Radio. Après son premier opus Layers, qui remonte déjà à 2016, Kungs va proposer Club Azur ce vendredi 18 mars. Onze titres seront proposés dessus, dont certains que l'on connaît déjà comme Never Going Home, Lipstick, Regarde-moi, Paris ou encore Clap Your Hands, son nouveau single déjà playlisté par notre antenne.

En attendant de pouvoir découvrir les nouvelles musiques du natif de Toulon, Le Studio Fun Radio, notre émission musicale de 16h à 19h, vous propose de découvrir le classement des 5 sons les plus vus sur la chaîne YouTube de Kungs, qui sera présent lors de la prochaine édition de Fun Radio Ibiza Experience.

Numéro 1 : This Girl

Après près d'un demi-milliard de vues, Kungs a parfaitement lancé sa carrière en remixant cette chanson du groupe de soul jazz australien Cookin' on 3 Burners. En 2016, ce titre a été numéro 1 en France, en Allemagne ou encore en Belgique. This Girl est devenu un des titres les plus joués par les DJs.

Numéro 2 : I Feel So Bad

Avec les mêmes sonorités que This Girl, ce titre atteint les 66 millions de vues. Ce morceau a été créé avec Ephemerals, un projet londonien.

Numéro 3 : Don't You Know

Chronologiquement, il s'agit du deuxième gros tube de Kungs après This Girl. Le clip a été tourné dans les salins d'Aigues-Mortes dans le Gard.

Numéro 4 : Never Going Home

Qui n'a jamais dansé sur ce titre durant l'été 2021 ? Parmi le top 5 des singles de Kungs, Never Going Home est le seul sur son nouvel album.

Numéro 5 : Be Right Here

Avec Stargate et Goldn, Kungs était parvenu à créer un excellent morceau en 2018 qui pourrait prochainement dépasser la barre des 10 millions de vues sur YouTube.

