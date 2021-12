VIDÉOS - Acraze, Maluma, Coldplay et BTS, Trei Degete... La playlist idéale de décembre

Acraze - Do It To It

Comment ne pas démarrer notre playlist par le morceau électro qui vient de devenir le titre le plus shazamé de la planète : Do It To It d'Acraze. Ce DJ américain est soutenu depuis longtemps par DJ Snake et signe un de sons de cette fin d'année.

Toujours pour faire la fête, le remix de My Universe, le tube de Coldplay et BTS, par les deux DJ suédois Galantis est particulièrement efficace, au même titre que la nouvelle collaboration de Sean Paul et Sia sur Dynamite. Pour la partie latino, nous vous proposons la superstar Maluma qui a repris un titre d'un artiste tanzanien, Rayvann, Mama Tetema.

Le clip est proche d'atteindre les 10 millions de vues moins d'un mois après sa sortie. Enfin, toutes les soirées de fin d'année auront le droit au Time Time de Trei Degete, issu du challenge de Squeezie. Le YouTubeur s'est positionné dans les dix meilleures ventes de single en France depuis trois semaines. C'est ce qu'on appelle un phénomène.