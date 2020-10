"damn Right Pt. 2", le nouveau titre puissant de DJ Snake avec Audrey Nuna

publié le 09/10/2020 à 09:40

Un morceau attendu. DJ Snake a dévoilé, dans la soirée du jeudi 8 octobre, damn Right Part 2, son nouveau titre, très largement désiré par ses fans depuis quelques mois. L'artiste français, natif du Val-d'Oise, prouve une nouvelle fois l'étendue de son talent et de sa créativité. Le morceau, un remix du titre original de la chanteuse et rappeuse Audrey Nuna, est un véritable sans faute : rythmé, punchi et terriblement entraînant. On a qu'une envie : pouvoir l'écouter en live à la manière de Trust Nobody, dévoilé lors de son concert à Paris La Défense Arena, le 22 février 2020.

Le titre, que l'artiste français partage avec la star en devenir de 20 ans, avait été teasé en fin de journée par des simples tweets successifs. "Nouvelle musique ?", avait-il écrit, avant de surenchérir : "Dois-je balancer une nouvelle musique ce soir ?". Disponible sur toutes les plateformes de musique, ce remix connaîtra sans nul doute un très large succès auprès des fans du DJ.

Il faut dire que les morceaux de William se faisaient rares depuis cette période d'épidémie de Covid-19. Celui qui célébrait il y a quelques jours de cela les deux ans de son tube Taki Taki, en collaboration avec Ozuna, Cardi B, et Selena Gomez, nous avait confié au mois d'août, avoir "enchaîné les morceaux de musique" pendant le confinement, avant de prendre des jours de repos bien mérités, chose qu'il ne pouvait plus s'octroyer depuis des années.

NEW MUSIC | 🚨 | NEW VIBES



DJ SNAKE X @AUDREYNUNA | DAMN RIGHT PT.2



OUT NOW!



LISTEN NOW -> https://t.co/3TsQQr9tjk pic.twitter.com/I7GUF6kpMH — DJ SNAKE (@djsnake) October 9, 2020