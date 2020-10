"eFootball PES 2021" ou "FIFA 21"... Quel jeu de foot choisir cette année ?

publié le 13/10/2020 à 16:53

Un affrontement qui revient chaque année. eFootball PES 2021 et FIFA 21 ne cessent de créer le débat lors de leur sortie respective, considérée comme un véritable événement pour les amateurs de ballons ronds.

Si la franchise d'EA Sports a su tirer son épingle du jeu depuis quelques années, la simulation de Konami ne cesse de prouver qu'elle peut enfin revenir dans la course avec son expérience de jeu solide et réaliste.

Bénéficiant d'un gameplay terriblement efficace malgré quelques points noirs, eFootball PES 2021 parvient à talonner le géant FIFA 21, un peu trop - une nouvelle fois - ancré dans un gameplay arcade. Après avoir longuement testé les deux franchises (sur Playstation 4), la rédaction de Fun Radio est prête à vous aiguiller dans votre choix et ainsi vous dévoiler quelle simulation est faite pour vous.

"eFootball PES 2021" : une simualtion réaliste à souhait

Le jeu des studios japonais ne déroge pas à l'une de ses premières règles : le réalisme. Il faut dire que manette en mains, le titre offre un plaisir de jeu excessivement jouissif. Prendre le temps de construire ses actions de manière minutieuse avant de marquer son but est un bonheur. Tout cela est porté par des animations très propres, renforçant une immersion totale que l'on connaît depuis l'année dernière avec la précédente version.

Bénéficiant de graphismes très propres, cette "mise à jour" - proposée au prix de 30 euros - de l'édition passée n'a pas à rougir de FIFA 21, bien au contraire. La modélisation des joueurs et autres stades reste l'un des points les plus appréciables du jeu. Vous reconnaîtrez aisément l'allure de Cristiano Ronaldo ou d'autres athlètes.

Globalement, les points forts sont les mêmes que pour ceux de PES 2020, tout comme les points faibles. Le manque de licence en fait - hélas une nouvelle fois - largement partie. Il est toujours décevant de jouer avec de grandes équipes sans avoir les maillots officiels.

"FIFA 21" : une expérience de jeu "arcade" avec un contenu solide

Le rouleau compresseur d'EA Sports fait sensation chaque année chez les gamers. Avec un contenu de jeu dense, FIFA 21 s'inscrit dans la droite lignée de ce que proposaient ses précédentes éditions. Le mode carrière, FUT (FIFA Ultimate Team), ou bien encore Volta (sorte de FIFA Street) sont les trois modes de jeu qui vous occuperont le plus pendant vos parties.

Côté gameplay, rien de très transcendant par rapport à la précédente version. Les habitués retrouveront très vite leurs marques avec un rythme de jeu plus rapide que son concurrent même s'il faut souligner cette volonté de rendre le jeu plus posé. En effet, les passes et autres dribbles éclairs ont été revus de manière à offrir des actions moins coup de poing.

Techniquement le jeu s'en sort bien, mais ne révolutionne pas le genre. La modélisation des joueurs reste très propre mais n'esquinte pas non plus notre rétine. Le visage de Kylian Mbappé (égérie de cette édition 2021) reste facilement reconnaissable. On apprécie le soin apporté aux détails : conduite de balle propre à chacun, veines sur le cou apparentes, ou bien encore transpiration fidèlement reproduite sur les joueurs sauront vous étonner.

Quel jeu choisir ?

Au final, il n'appartient qu'à vous-même de choisir le titre sur lequel vous allez passer une année entière à jouer. Si vous souhaitez un jeu plus subtil dans sa construction et sa manière de mettre en place vos actions, nous vous conseillerons eFootball PES 2021. En revanche, si vous aimez un système de jeu plus percutant et direct, FIFA 21 saura vous convaincre de passer l'année à ses côtés.



De manière globale, aucun des deux titres ne révolutionne le genre puisque avec la venue de la nouvelle génération de consoles on observe une vraie période de transition. Il faudra probablement attendre l'année prochaine afin de pouvoir relever des évolutions majeures. Il est à noter que les deux jeux de foot seront disponibles à partir de novembre sur Playstation 5 et Xbox Series X, même si pour l'heure peu d'informations ont été dévoilées.