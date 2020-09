publié le 17/09/2020 à 16:32

Elle dispose enfin d'une date de sortie. La Playstation 5, objet de toutes les discussions dans la sphère gaming, sortira le 19 novembre en Europe, une semaine plus tard que les États-Unis et le Japon. C'est lors de sa conférence, qui se tenait hier, que Sony a officialisé les nombreuses rumeurs tournants autour de sa prochaine console de salon, concurrente directe de la nouvelle Xbox de Microsoft, la Series X, dont la sortie est fixée pour le 10 novembre.

La PS5 aura droit à deux versions : un modèle classique, avec lecteur Blu-ray, au prix de 499 euros, et un modèle "édition numérique", avec un cloud permettant de stocker les jeux achetés sur le PS Store, la boutique en ligne de Sony, au prix de 399 euros. Le constructeur japonais a d'ores et déjà ouvert les précommandes de ses deux modèles, disponibles sur la plupart des sites de vente (Fnac, Micromania, ou bien encore Amazon).

Plusieurs jeux accompagneront la sortie de la console, parmi lesquels Marvel's Spider-Man : Miles Morales, suite des aventures de l'Homme-araignée parue en 2018 sur la PS4, Call of Duty : Cold War, l'éternel jeux de guerre par excellence, et Demon Soul's, action-RPG d'une puissance folle, mais aussi d'autres titres pour l'année 2021, comme Final Fantasy XVI, iconique jeu de rôle, Harry Potter Hogwarts Legacy, jeu d'aventure avec un monde ouvert dans l'univers du magicien à la cicatrice, et enfin, cerise le gâteau, God of War Ragnarök, une des plus fortes exclusivités de Sony.