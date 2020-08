publié le 06/08/2020 à 15:22

Hélas, partir en vacances n'est pas donné à tout le monde. Et encore moins en cette période compliquée d'épidémie mondiale due au Covid-19. C'est la raison pour laquelle la rédaction de Funradio.fr vous propose de vous dépayser au travers de multiples jeux, tous plus agréables à parcourir les uns que les autres.

Qu'il s'agisse des plaines étendues japonaises de Ghost of Tsushima, des terrains dévastés de The Last of Us Part 2, ou bien encore de l'univers coloré et chatoyant de Paper Mario : The Origami King, cette sélection va à coup sûr vous enchanter et ainsi vous permettre de découvrir des paysages abyssalement beaux qui ne manqueront pas de vous surprendre.

Tous les jeux cités sont disponibles sur les plateformes suivantes : Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One, et PC. Si vous possédez l'une de ces consoles, foncez découvrir ces pépites vidéoludiques.

1. "Ghost of Tsushima" : un Japon féodal magnifique

> Ghost of Tsushima | Bande-annonce de l'histoire et date de sortie - VF | Exclu PS4

La nouvelle production du studio Sucker Punch nous a véritablement conquis. Et pour cause, le jeu bénéficie d'une réalisation soignée qui a su nous transporter pendant tout le long de l'aventure. Cette dernière grosse exclusivité de la Playstation 4 embarque le joueur dans la peau de Jin Sakai, un des derniers samouraïs encore vivant, en quête d'une armée afin de repousser une invasion mongole récalcitrante.

La verdure, les immenses champs de blé, ou bien encore les cerisiers en fleurs auront de quoi vous transporter dans cet univers japonais parfaitement respecté. Porté par un système de combat solide - malgré quelques moments de frustrations - et d'un monde ouvert incroyablement riche, le titre fait partie de nos coups de cœur vidéoludiques de l'année.

Disponible exclusivement sur Playstation 4.

2. "Paper Mario : The Origami King" : une rafraîchissante parenthèse

> Paper Mario: The Origami King - Sortie le 17 juillet ! (Nintendo Switch)

La nouvelle aventure du plombier moustachu s'avère être une belle parenthèse très chatoyante. Comme le titre l'indique, le joueur est plongé dans un univers d'origami dans lequel Mario - le personnage que vous incarnez - va devoir une nouvelle fois venir en aide à la princesse Peach, transformée en papier plié. Les différents niveaux proposés sont aussi beaux qu'agréables à parcourir manette en mains.

Disponible uniquement sur Nintendo Switch.

3. "The Last of Us Part 2" : une majestueuse apocalypse qui éteint la concurrence

> The Last of Us Part II | Bande-annonce - VOSTFR | PS4

Après sept années d'attente, la dernière production de Naughty Dog dévoile enfin toute l'étendue de sa puissance. Le jeu vous transporte dans un univers post-apocalyptique dans lequel survivre est le maître mot. Vous retrouverez dans cette aventure, avoisinant la trentaine d'heures de jeu, les personnages Ellie et Joel, qui ont su procurer de vibrantes émotions aux joueurs et joueuses du monde entier dans le premier volet. Plus dure, plus mature et plus violente, cette exclusivité Playstation 4 s'inscrit comme une aventure marquante tant celle-ci s'avère prenante.



La dépaysement est total puisque visuellement The Last of Us Part 2 éteint la concurrence en proposant des graphismes encore jamais vus auparavant. On a parfois l'impression d'être sur Playstation 5. Porté par un scénario, une écriture subtile, et un gameplay solide, le jeu fait partie des plus belles expériences vidéoludiques de cette génération de consoles.



Disponible uniquement sur Playstation 4.

4. "Ori and the Will of the Wisps" : une aventure mémorable

> Ori and the Will of the Wisps - TGA 2019 - Gameplay Trailer

La suite de Ori and the Blind Forest était attendue de pied ferme par toute une communauté de joueurs et joueuses ayant été bluffé.e.s par la qualité du titre. Force est de constater que cette nouvelle aventure ne déçoit pas. On retrouve un univers absolument sublime, avec une direction artistique majestueuse. Ori, la petite créature blanche que l'on incarne, est toujours aussi agréable à contrôler. Les différents niveaux que l'on parcourt sont d'une beauté incroyable et parviennent à nous transporter.



Disponible uniquement sur Xbox One.

5. "Borderlands Legendary Collection" : une compilation réussi

> Borderlands Legendary Collection - What’s Included Trailer - Nintendo Switch

Vous n'avez jamais touché à la série Borderlands ? Avec cette compilation réunissant les trois épisodes ainsi que l'ensemble des DLC parut sur consoles (Playstation 4, Xbox One) et PC nul doute que vous passerez de belles heures de jeu sur votre console portable. À l'image de ce qui avait déjà été fait avec Bioshock Collection, les trois titres de 2K Games bénéficient d'un portage réussi. La réalisation reste très soignée malgré un manque de puissance de la console par rapport à la concurrence. Retrouver l'univers complètement barré et cartoonesque de cette licence reste un plaisir Joy-Con en mains.



Disponible uniquement sur Nintendo Switch.

6. "Animal Crossing : New Horizons" : une île somptueuse

> Animal Crossing: New Horizons – Votre île, votre vie ! (Nintendo Switch)

Un jeu d'une mignonnerie absolue. Cette simulation de vie qui prend place sur une petite île déserte vous offre la possibilité de faire de votre personnage ce que vous souhaitez. L'habiller, lui donner à manger, lui proposer des activités, bref, vous faites ce que bon vous semble. Un jeu qui saura vous dépayser et vous offrir le sentiment d'être en bord de mer.



Disponible uniquement sur Nintendo Switch.