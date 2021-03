Klingande sur Fun Radio : "Tomorrowland fait tellement bien les choses"

publié le 24/03/2021 à 11:11

Vous avez forcément déjà entendu son titre Jubel. Un morceau d'une douceur absolue, paru en 2013 et pourtant encore très diffusé sur notre antenne. Klingande, invité de dernière minute, a répondu aux questions de l'équipe du Studio Fun Radio (JB, Justine et Julien Tellouck) dans le cadre de son mix exceptionnel lors de "Tribute to Tomorrowland Winter", enregistré à l'Alpe d'Huez et diffusé ce jeudi 25 mars sur la page YouTube de l'iconique festival belge.

Le DJ a en effet eu la chance d'être appelé par les organisateurs de cet événement digital entièrement gratuit afin de mixer au sommet de la station de sport d'hiver des Alpes aux côtés de plusieurs autres artistes français (Ofenbach, Martin Solveig x Kungs). Une programmation musicale 100% française qui n'a pas manqué de faire plaisir à l'artiste nordiste, originaire de Croix. "Tous les artistes présents se sont régalés. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas joué. On a pu bien s'exprimer (...). C'était assez fou. C'était en altitude et à la fin c'est parti en feu d'artifice. Vous connaissez Tomorrowland. Ils font tellement bien les choses à chaque fois", a raconté Klingande au micro de Fun Radio.

Une manière de retrouver la scène après plus d'un an sans y être remonté. De quoi positiver sur la situation, certes compliquée, mais encourageante selon lui. "On prend notre mal en patience. Je pense qu'on est sur la bonne voie maintenant et qu'un retour à une vie normale va se profiler".