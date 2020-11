publié le 10/11/2020 à 11:42

On peut dire que David Guetta a été gâté pour son anniversaire. Le DJ français, qui a soufflé sa 53e bougie ce week-end, a été sacré meilleur DJ du monde cette année 2020 par le très prestigieux magazine DJ Mag, mais a également raflé le prix du meilleur artiste électro lors de la cérémonie des MTV EMA (Europe Music Awards).

Joint par téléphone le compositeur de Let's Love n'a pas caché son étonnement quant à cet exploit et en a profité pour revenir sur son parcours parfois décrié. "La première fois que j'ai remporté le titre de meilleur DJ du monde (en 2011), j'ai gagné parce que j'ai un peu démocratisé la musique électronique, ce qui a l'époque m'a valu d'être très critiqué aussi (...) Et là, cette fois-ci je gagne, mais pour exactement l'opposé. C'est-à-dire, pour revenir à un truc beaucoup moins commercial et beaucoup moins accessible (...) Ça fait plaisir de gagner deux fois pour deux raisons complètement différentes", a confié David Guetta au micro de Fun Radio.

David Guetta aura décidemment marqué cette année 2020 avec ses nombreuses performances en live stream, ses multiples collaborations dans différents registres (avec Sia et Morten) qui prônent "le partage et l'amour", a-t-il souligné.