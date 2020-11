Le Before : Alok en interview et en mix

publié le 20/11/2020 à 09:47

Un invité de marque dans Le Before. Ses deux parents étaient DJ's, et lui ont transmis cette passion pour la musique très tôt. À douze ans tout juste il faisait ses premiers mix. L'artiste Alok s'est confié sur sa carrière musicale. Depuis 2016 et la parution de son titre Hear Me Now (morceau le plus streamé sur Spotify au Brésil), le DJ producteur connaît un succès grandissant.

Son nouveau morceau baptisé Don't Say Goodbye cumule près de quatre millions de vues sur YouTube et figure comme notre son de la semaine. Classé à la cinquième position du prestigieux classement du Top 100 DJ Mag 2020, Alok n'a pas caché sa fierté d'y figurer. "J'aime me définir comme un esprit libre et j'essaye de produire ma musique d'une manière différente. Sans penser aux jugements, sans me dire 'non je ne peux pas faire ça en tant qu'artiste électro", a confié le DJ.