publié le 15/02/2021 à 15:48

Kev Adams ne manque clairement pas d'autodérision. La nouvelle tête d'affiche de Fun Radio a dévoilé lors de la dernière émission du Fridge Comedy Room (en date du 7 février) une anecdote particulièrement drôle et rocambolesque sur son premier rendez-vous avec Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016 avec laquelle il est resté en couple pendant plus d'un an.

C'est lors de la séquence la question ou Marion (les auditeurs et auditrices posent leurs questions les plus gênantes à Kev Adams, mais si la question paraît trop embarrassante, le comédien choisi alors une question venant de Marion Gagnot et n'a pas d'autre choix que d'y répondre) que l'artiste de 29 ans s'est lancé sur ce sujet en dévoilant les coulisses de son premier "date" avec la plus belle femme du monde.

Nous sommes 3-4 ans en arrière et l'humoriste qui connaît un succès important dans tout ce qu'il entreprend parvient à glisser une invitation à dîner à la jeune reine de beauté, fraichement couronnée du statut de plus belle femme du monde quelques mois plus tôt, en décembre 2016 lors de l'élection de Miss Univers.

C'est un date ou un entretien d'embauche ? Kev Adams





Les deux anciens amoureux se retrouvent alors à table, mais une présence inattendue gène alors leur première entrevue... celle de la manageuse d'Iris. En effet, alors très encadrée par son entourage professionnelle, la jeune femme ne peut pas faire un pas dehors sans avoir l'autorisation de cette dernière. Kev Adams se voit donc contraint de passer la soirée avec une tierce personne.

"Sa manageuse était assez difficile dans les premières minutes. Après elle s'est détendue. Pendant les premières minutes, elle m'a fait un truc que j'ai trouvé extrêmement choquant. Quand je faisais une vanne Iris rigolait et elle (sa manageuse) faisait : 'Bah ce n'est pas drôle'", a raconté le comédien avec beaucoup d'humour avant de poursuivre : "À un moment elle m'a regardé et elle m'a dit : 'Tu veux quoi d'Iris toi ? T'attends quoi exactement ?'. Et moi j'étais en mode mais c'est un date ou un entretien d'embauche ?"

Une anecdote très drôle qui n'a pas manqué de faire sourire l'équipe du Fridge Comedy Room, médusée d'apprendre tout cela.