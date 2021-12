Qui s'occupe de la musique ? Tout le monde a déjà entendu cette question avant un réveillon. Et bien Fun Radio s'occupe de tout. Sur notre antenne, Alex Wat vous proposera une émission spéciale ce vendredi 31 décembre de 21h à minuit, où vous pourrez choisir des titres et faire passer des messages en direct depuis Zoom. Surtout, le mix se fera en direct et sans aucune publicité. David Guetta proposera, lui, un livestream à suivre sur ses réseaux sociaux.

Parmi les morceaux incontournables à passer pour finir 2021 et attaquer 2022, vous ne pourrez pas passer à côté de Farruko - Pepas ou encore de Girl Like Me des Black Eyed Peas avec Shakira. Le son latino a eu le vent en poupe ces derniers mois, avec également Ana Mena et Rauw Alejandro.

Pour danser, Never Going Home de Kungs et Do It To It d'Acraze sont des valeurs sûres, au même titre que plusieurs classiques comme Blinding Lights de The Weeknd, Don't Start Now de Dua Lipa ou encore Levels d'Avicii. Des titres encore plus anciens feront le bonheur de tous à l'image du traditionnel I Gotta Feeling des Black Eyed Peas ou Freed From Desire de Gala. Régalez-vous et passez un magnifique réveillon.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !