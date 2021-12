VIDÉO - L'incroyable mashup des DJs From Mars avec tous les tubes de 2021

Formés en 2004, les DJs From Mars sont deux Italiens qui cachent leur visage avec des masques en carton. Passés maîtres dans l'art de faire des remix, ils proposent depuis plusieurs années des mashups. Celui de 2021 vient de sortir et dure 9 minutes 30. La plupart des tubes diffusés par Fun Radio cette année ont été sélectionnés de Farruko - Pepas à The Weeknd - Take My Breath en passant par David Guetta, Martin Garrix, Dua Lipa, Doja Cat, J Balvin, les Black Eyed Peas ou encore Acraze et Shouse, deux des révélations de cette année.

Dès les premières notes, vous pourrez reconnaître ATB et Topic avec Your Love, le track le plus playlisté depuis le 1er janvier sur notre antenne. On vous laisse donc découvrir cette création musicale qui vient confirmer que 2021 a été riche avec les retours sur le devant de la scène de la Swedish House Mafia ou encore d'Ed Sheeran.

