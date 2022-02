VIDÉOS - David Guetta, Christina Aguilera... Découvrez notre playlist idéale de février

Une playlist composée de stars et de nouveaux talents. Alors que nous attendons tous le printemps pour commencer à profiter pleinement des rayons du soleil, Fun Radio vous propose toute la journée sur son antenne du son électro et latino. Parmi les morceaux incontournables du moment, on retrouve The Weeknd avec Sacrifice, le nouveau single de son album Dawn FM, ou encore Martin Garrix, qu'on ne présente plus, et son Won't Let You Go en collaboration avec John Martin.

Dans la même veine, il est temps pour vous de découvrir Öwnboss, repéré comme un des nouveaux talents à suivre par Tomorrowland. Ce DJ brésilien commence à faire parler de lui avec Move Your Body. David Guetta s'est entouré d'une nouvelle artiste, Sorana, sur RedRum. Ce titre vous rappellera de grands succès du DJ français comme Dangerous ou Flames.

En Amérique du Sud, Sebastian Yatra fait un véritable carton avec 75 millions de vues pour Tajones Rojos sur YouTube. En France, Fun Radio l'a intégré dans sa playlist. Christina Aguilera a, elle, signé son retour avec des sonorités latines sur Santo où elle s'est associée avec Ozuna. Une autre star de ce genre musical, Nicky Jam a également dévoilé une nouvelle pépite, Ojos Rojos.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !