Week-end détente spécial Halloween : Notre sélection de trois jeux vidéo

C'est une spéciale Halloween. Justine vous propose le film d’horreur qui fait le plus peur d’après la science. Une étude a été réalisée par le site spécialisé Broadbandchoice. Les pulsations cardiaques de 250 spectateurs pendant plusieurs films d'horreur ont été mesurées. "Host" a été élu comme étant le film le plus effrayant. Ce long-métrage d'environ une heure est disponible à la location sur plusieurs plateformes.

Julien Tellouck, lui, vous propose une sélection de trois jeux vidéo pour fêter dignement Halloween devant son écran.

Pour toute la famille : Luigi’s Mansion 3

Commercialisé en 2019 sur Nintendo Switch , Luigi’s Mansion 3 reste le jeu idéal pour se plonger dans une véritable chasse aux fantômes en famille. On doit contrôler Luigi et l’aider à sauver son frère Mario et ses amis dans un hôtel hanté. L’ambiance reste mignonne et peu effrayante, il plaira aux petits comme aux grands joueurs.

Pour se faire peur seul : Resident Evil Village

Resident Evil Village est sorti en mai sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series. Ce véritable jeu d’horreur vous plongera dans un village rempli de monstres. Un véritable cauchemar à savourer seul devant sa console.

Pour se faire peur entre amis : The Dark Pictures Anthology

L'anthologie The Dark Pictures est une série de jeux d'horreur narratifs composée de 3 titres Man of Medan, Little Hope et House of Ashes. Chaque opus propose une histoire unique inspirée de faits réels ou de légendes urbaines, on y retrouve une mise en scène très proche des grands films d’horreur au cinéma. Le jeu propose aux joueurs de réaliser des choix qui ont des conséquences sur le scénario, vos choix déterminent donc si les personnages principaux vont vivre ou mourir. L’option permettant de jouer avec 5 joueurs hors ligne sur son canapé en fait le jeu idéal pour se faire peur entre amis.

Les jeux vidéo The Dark Pictures Anthology sont disponibles sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series.

Et on termine en musique avec un immense classique qui pourra rythmer votre samedi soir : Michael Jackson - Thriller !